Dresden - Die Serie von Dynamo Dresden ist im 13. Spiel gerissen. Das Team von Markus Anfang unterlag am Samstag in der 3. Fußball-Liga mit 1:2 (0:1) der abstiegsbedrohten SpVgg Bayreuth und musste die erste Niederlage seit dem 0:1 gegen Wehen Wiesbaden am 8. November 2022 hinnehmen. Die Gäste gingen durch ein Eigentor von Paul Will (37. Minute) in Front. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Alexander Nollenberger (58.) auf 2:0. Der Anschlusstreffer der Dresdner durch Ahmet Arslans (86.) vor 25.527 Zuschauern kam zu spät.

Die Partie begann furios. Stefan Kutschke und Kapitän Tim Knipping hätten die Hausherren jeweils per Kopf in Führung bringen können, scheiterten jedoch knapp. Dynamo hatte zwar mehr vom Spielgeschehen, ließ im gegnerischen Strafraum aber immer wieder die nötige Geradlinigkeit vermissen. Die Gäste konterten dagegen gefährlich. Nach einer langen Fehlerkette war es der zurückgeeilte Dresdner Will, dessen Klärungsversuch bei einer Flanke fehlschlug und im eigenen Tor landete.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erarbeitete sich die Spielvereinigung eine 2:0-Führung. Wieder verloren die Dresdner den Ball im Aufbauspiel, Nollenberger überlief Knipping und schob überlegt ein. Auch im Anschluss agierte der Favorit ideenlos, da änderte auch der Anschlusstreffer nichts. Der eingewechselte Jonas Oehmichen (90.+5) hatte kurz vor dem Abpfiff die Riesenchance zum Ausgleich, scheiterte jedoch an Schlussmann Luca Petzold.

Nach den gewalttätigen Ausschreitungen ihrer Anhänger im Hinspiel hatte Dynamo etwa 30 Bayreuth-Fans zum Rückspiel eingeladen. Darunter ist auch Raphael Zickler, dessen Imbissstand bei den Angriffen im Oktober zerstört worden war.