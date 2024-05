Crimmitschau - Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat ein E-Bike-Fahrer in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) schwere Verletzungen erlitten. Der 29-Jährige wollte am Donnerstagnachmittag mit seinem Rad abbiegen, als es zur Kollision mit dem Wagen kam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 36-jährige Autofahrer hatte den Angaben zufolge den E-Biker überholen wollen. Der 29-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf rund 5 500 Euro.