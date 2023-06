Werdau - Ein 72-jähriger E-Bike-Fahrer ist in Werdau im Landkreis Zwickau gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben. Am Sonntagmorgen kam der Mann mit seinem E-Bike auf die linke Fahrbahnseite, stieß gegen einen Bordstein und fiel, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Sturz wurde der Mann demnach am Kopf verletzt und verlor am Unfallort das Bewusstsein. Er kam in ein Krankenhaus und starb dort an seinen Verletzungen.