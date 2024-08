Lastrup - Ein 74 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist in Lastrup (Landkreis Cloppenburg) bei einem Zusammenprall mit einem Sattelzug ums Leben gekommen. Der Mann war am Abend im Ortsteil Hemmelte zunächst auf dem Fahrradweg unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dann wollte er die Bahnhofstraße in Höhe einer Fußgängerfurt überqueren. Dabei habe er den Erkenntnissen zufolge den Sattelzug übersehen, der von links kam und Vorfahrt hatte. Obwohl der 45-jährige Lkw-Fahrer noch bremste, sei es zum Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer gekommen, hieß es. Der Radfahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.