Am Sonntagabend verliert eine Frau die Kontrolle über ihr E-Bike und stürzt. Sie verletzt sich nur leicht. Ihre Begleiterin kann jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und hat nicht so viel Glück.

Löningen - Bei einem Fahrradausflug am Sonntag ist eine Frau in Löningen (Kreis Cloppenburg) gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Die 57-Jährige sei zusammen mit einer 60-Jährigen am Abend auf E-Bikes unterwegs gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Die 60-Jährige sei vorausgefahren, habe die Kontrolle über ihr Rad verloren und sei hingefallen. Ihre Begleiterin habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und stürzte über das am Boden liegende Rad. Sie wurde den Angaben zufolge mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 60-Jährige habe sich bei dem Unfall leicht verletzt.