E-Bikes bei Dieben beliebt: Kampagne „Protect Your Bike“

Zurückgelassene Vorderräder stehen an einer Straße und sind angekettet.

Hannover - E-Bikes und Pedelecs sind ein teurer Spaß - und das wissen auch die Diebe: Zwischen 2019 und 2023 haben sich die Fälle von Diebstahl der kostspieligen Zweiräder in Niedersachsen nach Angaben des Landeskriminalamts verdoppelt. Allein im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Fahrraddiebstähle landesweit um 3,44 Prozent oder 1004 Fälle auf 30.208, wie aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Das betrifft allerdings alle Räder, nicht nur elektrische. Das LKA Niedersachsen und die Polizeidirektionen wollen die Fahrraddiebe ausbremsen und stellen am Donnerstag (10.00 Uhr) das Präventionskonzept „Protect your Bike“ vor. Dabei soll es den Angaben zufolge etwa um die Wertsteigerung von E-Bikes, E-Rollern und Pedelecs sowie Diebstahlschutz gehen.