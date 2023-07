Berlin - Ein E-Roller-Fahrer hat auf einem Radweg in Berlin-Wilmersdorf eine Radlerin zu Fall gebracht. Die 58-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rippenbruch in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 19-jährige E-Roller-Fahrer verletzte sich leicht am Knie und musste nicht behandelt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge überholte er demnach am Dienstagnachmittag mit einem gemieteten E-Roller auf dem Radweg der Wiesbadener Straße die Radlerin und berührte sie dabei. Beide stürzten.