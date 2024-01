Berlin - Ein E-Roller-Fahrer ist in Berlin-Marzahn unter eine Straßenbahn geraten und tödlich verletzt worden. Das sagte ein Sprecher des Lagezentrums auf Anfrage. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte der Roller-Fahrer, dessen Alter noch unbekannt war, am Montagabend an der Lea-Grundig-Straße die Gleise überqueren. Die BVG habe einen Seelsorger an die Unfallstelle geschickt.

Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr sagte, musste die Bahn angehoben werden, damit der tödlich Verunglückte geborgen werden konnte. 24 Feuerwehrkräfte seien im Einsatz gewesen. Der Straßenbahnverkehr rund um die Unfallstelle wurde während der Bergung und der polizeilichen Ermittlung unterbrochen.