Wilhelmshaven - Ein E-Scooter-Fahrer ist wenige Tage nach der Kollision mit einem Auto in Wilhelmshaven gestorben. Der 21-Jährige war am vergangenen Mittwoch mit seinem Elektroroller vom Auto einer 70-Jährigen erfasst worden, als er an einer Ampel die Straße überqueren wollte. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam er ins Krankenhaus, wo er am Wochenende starb, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen muss der E-Scooter-Fahrer beim Überqueren der Straße das Auto, das Vorfahrt hatte, übersehen haben. Eine Bedarfsampel, die sich in Höhe des Unfallortes befindet, hatte der 21-Jährige nicht genutzt.