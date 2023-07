Berlin - Ein unbekannter E-Scooter-Fahrer soll in Berlin-Alt-Treptow auf einem Gehweg eine 89-jährige Frau angefahren und schwer verletzt haben. Die Seniorin stürzte und brach sich ein Bein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unbekannte war am Dienstagnachmittag auf dem Gehweg der Kiefholzstraße unterwegs, als es an einer Ersatzbushaltestelle zu dem Unfall kam. Der E-Scooter-Fahrer soll kurz stehen geblieben sein und dann die Fahrt fortgesetzt haben.