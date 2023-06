Berlin/Kolbermoor - Die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside werden auf dem Weg zum angestrebten Meistertitel vom Dauerrivalen DJK Kolbermoor im Best of Three-Halbfinale gefordert. Die Hinpartie am Freitag (2. Juni) steigt in Oberbayern, das Rückspiel keine 48 Stunden danach am Sonntag (13 Uhr) in der ASP.5-Sporthalle am Anton-Saefkow-Platz in Berlin-Lichtenberg. Nur bei einem Gleichstand in den Ergebnissen gibt es ein drittes Match.

Seit 2014 sind die von Irina Palina betreuten Hauptstädterinnen neunmal nationaler Champion geworden, nur 2018 hat Kolbermoor die Serie unterbrochen und im Halbfinale Eastside mit zwei 6:3-Erfolgen ausgeschaltet. Viermal verlor DJK das Finale gegen Eastside. In der laufenden Saison zog der TTC als Hauptrunden-Zweiter direkt ins Halbfinale, Kolbermoor musste als punktgleicher Dritter mit schlechterem Spieleverhältnis den Umweg über das Viertelfinale gegen TSV Langstadt gehen.

In der Bundesliga-Normalrunde hat Eastside sein Heimspiel gegen DJK mit 4:6 verloren, dafür aber auswärts mit 6:3 gesiegt. Im Halbfinal-Duell gilt Berlin als leichter Favorit, allerdings ist offen, wie die beiden DTTB-Auswahlspielerinnen Nina Mittelham und Xiaona Shan ihre bei der WM in Durban (Südafrika) in mehreren Wettbewerben (Einzel, Doppel, Mixed) gezeigte gute Form konserviert haben.

Xiaona Shan war seit 2014 bei allen Eastside-Meisterschaften dabei, Mittelham seit 2019. Kolbermoors Kristin Lang gewann mit Berlin die beiden ersten Titel und dann nach ihrem Wechsel mit DJK 2018 ihren dritten. In Kolbermoors Kader steht aktuell auch die 17-malige schwedische Meisterin Matilda Ekholm (40), die 2018 bis 2020 in Berlin spielte und dort Meisterin wurde. Sie gilt als Edeljoker bei DJK, hatte dort aber bislang noch keine Einsätze.