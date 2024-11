Der FC Bayern wirbt immer intensiver um den Verbleib Joshua Kimmichs und will ihm einen neuen Vertrag geben. „Wir sind bereit“, sagt Sportvorstand Eberl, der auch ein besonderes Lockmittel einsetzt.

Joshua Kimmich in Aktion gegen Paris Saint-Germain.

München - Der FC Bayern München bemüht sich immer intensiver um eine Vertragsverlängerung seines Leistungsträgers Joshua Kimmich. Nach dem wichtigen 1:0 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain rühmte Sportvorstand Max Eberl den Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einmal mehr in höchsten Tönen. Kimmich könnte den deutschen Rekordmeister am Saisonende nach dann zehn Jahren ablösefrei verlassen.

Ein Lockmittel der Münchner Bosse in den Verhandlungen: Kimmich soll nach dem Karriereende von Torwart Manuel Neuer (38) und Angreifer Thomas Müller (35) der nächste Bayern-Kapitän werden. „Der Vertrag läuft aus. Josh kann jetzt entscheiden: Möchte er nochmal ein großes Abenteuer gehen? Oder möchte er eine weitere Legende bei Bayern München werden?“, sagte Eberl. „Das ist eine Entscheidung, da kann man mal ein paar Nächte drüber schlafen.“ Allerdings dürfte auch Geld eine maßgebliche Rolle spielen.

„Joshua weiß, dass wir es wollen“

Eberl sprach von offenen und guten Gesprächen, die er und Sportdirektor Christoph Freund mit Kimmich führten. „Es gibt noch keine Verlängerung. Joshua weiß, dass wir es wollen. Wir sind bereit, wenn er Ja sagt, dass wir das auch final über den Tisch bringen.“

Zwischen Kimmich und dem FC Bayern hatte es in den letzten Jahren einige Misstöne gegeben, die den von anderen Topclubs in Europa umworbenen 29-Jährigen zum Nachdenken brachten. Unter dem neuen Trainer geht es harmonischer zu. Auch weil Vincent Kompany Kimmich wieder im Mittelfeld spielen lässt und auf ihn als Führungskraft setzt. „Joshua hat bis jetzt alles gespielt. Er hat jedes Spiel gespielt“, sagte Kompany nach dem Paris-Spiel zum Stellenwert des Profis für ihn. „Das Vertragsthema ist aber nicht meine Rolle.“

Kimmich und Musiala als Bayern-Gesichter

„Joshua hatte eine Zeit, wo sich alle nicht ganz wohlgefühlt haben, wo alle ein Stück weit sich nicht so verhalten haben, wie es sein muss“, bemerkte Eberl. „Joshua hat gezeigt, gerade im Mittelfeld wieder, was er für eine Qualität hat. Er kommt wieder auf das Level, wo er schon einmal war, wo er einer der besten Mittelfeldspieler der Welt war.“

Kimmich sei „Gesicht der deutschen Nationalmannschaft“, sagte Eberl. „Und er soll bei uns Gesicht von Bayern München werden neben Jamal (Musiala), wenn Manuel und Thomas mal ihre Karriere beenden. Er verdient sich das mit seinen Leistungen.“ Auch mit dem 21-jährigen Offensivmann Musiala wollen die Bayern am liebsten so bald wie möglich den noch bis Mitte 2026 laufenden Vertrag verlängern. Beide für lange Zeit an den Club zu binden, dürfte aber teuer werden.

Der „Sport Bild“ (Mittwoch) sagte Eberl zudem, dass Kimmich der nächste Kapitän des FC Bayern werden solle, „wenn Manuel Neuer irgendwann nicht mehr auf dem Platz steht“. Die Verträge von Neuer und auch Müller laufen am Saisonende aus.