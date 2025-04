Eberl glaubt nicht an Neuer-Comeback in Mailand

Manuel Neuer wird in Mailand wohl noch nicht ins Bayern-Tor zurückkehren.

München - Sportvorstand Max Eberl sieht keine echten Chancen auf ein Comeback von Kapitän Manuel Neuer im wichtigen Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand. „Hoffen tun wir immer, aber ich glaube nicht“, sagte Eberl nach dem 2:2 des Bundesliga-Tabellenführers im Klassiker gegen Borussia Dortmund auf die Frage nach einer Restchance bei Torwart Neuer für das Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Mailand. Die Bayern müssen in Italien ein 1:2 aus dem Hinspiel aufholen.

Der 39-jährige Neuer verfolgte das Heimspiel gegen den BVB als Tribünengast in der Allianz Arena. Er muss nach zwei Muskelfaserrissen in der rechten Wade weiter pausieren und befindet sich noch im Aufbautraining. „Wenn es eine Chance gibt, dann wäre das schon sehr, sehr optimistisch“, hatte Trainer Vincent Kompany bereits am Tag vor dem BVB-Spiel gesagt. Druck aufbauen wollte er nicht: „Manu hat sehr viel Erfahrung und weiß, wann er bereit ist.“