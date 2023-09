Eberl will mit PSG-Leihe Simons „im besten Fall“ verlängern

Leipzig - Der Fußball-Bundesligist RB Leipzig will den ohne Kaufoption geliehenen Senkrechtstarter Xavi Simons länger als nur eine Saison an sich binden. „Klar haben wir die Intention, das im besten Fall zu verlängern“, sagte Sportchef Max Eberl dem „Kicker“. Man versuche, im Sommer 2024 zu erwirken, „dass er länger bei uns spielt“. Der 20 Jahre alte Niederländer ist von Paris Saint-Germain für eine Saison ausgeliehen.

Mit drei Toren und fünf Vorlagen aus fünf Bundesliga-Spielen weist Simons bisher eine herausragende Bilanz auf. Am Samstag bereitete er das Siegtor beim 1:0 in Mönchengladbach durch Timo Werner vor. „Xavi hat einen sehr guten Start hingelegt, und er hat gerade einen sehr guten Lauf. Wir binden ihn, glaube ich, gerade emotional an RB Leipzig“, meinte Eberl. Er sei sehr aktiv, sehr willig, laufstark, spielintelligent. „Ein Komplettpaket, das sehr gut zu RB passt.“

Trainer Marco Rose hatte bereits zuvor Hoffnungen geweckt, dass Simons länger in Leipzig bleiben könnte. Der 47-Jährige hoffe, dass sich der Spieler ein Beispiel an Dani Olmo nimmt. Der derzeit verletzte spanische Nationalspieler hat seinen Vertrag in Leipzig im Sommer trotz zahlreicher Interessenten verlängert und gehört zu den Führungsspielern der Mannschaft.