Essen - Nach dem Punktgewinn bei Rot-Weiss Essen hat Sportchef Matthias Heidrich die Profis des FC Erzegbirge Aue für den guten Saisonstart gelobt. „Das ist echt top. Vier Punkte nach beiden Spielen ist eine gute Quote“, sagte der 45-Jährige. Das 1:1 am Sonntagabend war zudem ein guter Start in die Englische Woche. Am Mittwoch (19.00 Uhr) empfängt Aue Absteiger SV Sandhausen, am Samstag (14.00 Uhr) muss man bei Aufsteiger VfB Lübeck antreten.

Der erkämpfte Punkt in Essen gibt dem FCE Auftrieb für das schwere Spiel gegen Sandhausen, das gerade Dynamo Dresden besiegt hat. „Wir sind in der Lage, in einer hitzigen Atmosphäre gut zu agieren. Wir können gut verteidigen und sind körperlich in der Lage, das Tempo mitzugehen“, analysierte Heidrich.

Unklar sind für Sandhausen noch die Personalien Linus Rosenlöcher und Marvin Stefaniak. Rosenlöcher blieb in Essen im Rasen hängen und musste noch vor der Pause ausgewechselt werden. Am Montag solle laut Heidrich Klarheit über die Diagnose herrschen. Stefaniak fehlte in Essen wie schon zum Saisonauftakt gegen Ingolstadt wegen eines Trauerfalls.