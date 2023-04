Magdeburg - Die Landesregierung will am Dienstag in Magdeburg die Eckpunkte eines Gutachtens zur Zukunft der Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt vorstellen. Mit dem Gutachten wollte die Koalition aus CDU, SPD und FDP den Zustand der Kliniken in Sachsen-Anhalt umfassend untersuchen lassen. Begutachtet werden sollten die Strukturen inklusive Notfallversorgung und Fachkräftebedarf bis zum Jahr 2035.

Das Projekt hatte monatelang für Diskussionen gesorgt. Unter den drei Partnern war umstritten, wie schnell und wie umfangreich die Krankenhauslandschaft untersucht werden sollte. Einig war sich die Koalition in der Frage, dass alle Klinikstandorte zur medizinischen Versorgung erhalten werden sollen.

Ob die Behandlung jedoch in jedem Fall mit einem Krankenhaus gesichert oder auch andere Formen wie Polikliniken oder Telemedizin ausgebaut werden, sollte das Gutachten klären. In Sachsen-Anhalt gibt es aktuell 45 Krankenhäuser.