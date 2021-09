Ecstasy und Crystal Meth: Drei Drogenschmuggler festgenommen

Rheurdt - Bei einer Polizeikontrolle auf einem Rastplatz an der A 40 bei Rheurdt (Kreis Kleve) haben Beamte drei junge Drogenschmuggler festgenommen. Der 19-Jährige und seine minderjährigen Mitfahrer im Alter von 15 und 17 Jahren waren laut Polizeiangaben mit dem Auto auf dem Weg nach Duisburg, um von dort Pakete mit den Rauschmitteln nach Großbritannien zu schicken. Im Wagen entdeckten Ermittler dann die Drogen, die auf dem Schwarzmarkt einen Wert von rund 800.000 Euro hätten - darunter kiloweise Ecstasy-Tabletten und Crystal Meth.

Um die Ware in den insgesamt fünf Postpaketen zu tarnen, hatten sie eine Firma für Nahrungsergänzungsmittel als Absender angegeben. Die jungen Männer hätten bislang keine Aussagen gemacht. Der 15 Jahre alte Drogenschmuggler wurde von seinen Eltern abgeholt, während die anderen beiden nun in Untersuchungshaft sitzen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Ein Richter hatte Haftbefehle erlassen.