Magdeburg - Der Warnstreik im Edeka-Zentrallager bei Magdeburg hat für Unverständnis beim Unternehmen gesorgt. Die Inflation stelle sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen vor Herausforderungen, daher sei man an einem schnellen Tarifabschluss interessiert, teilte eine Unternehmenssprecherin am Montag mit. Zudem gab das Unternehmen an, dass der Warnstreik keine Auswirkungen auf die Lieferungen an die Edeka-Märkte gehabt habe.

In der Tarifauseinandersetzung im Einzel- und Versandhandel hatte die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Edeka-Zentrallagers bei Magdeburg zum Warnstreik aufgerufen. In den vergangenen Wochen hatten sich bereits mehrere Hundert Beschäftigte in Sachsen-Anhalt an einzelnen Streikaktionen beteiligt, darunter in Magdeburg und Burg. Eine erste Tarifrunde für die Beschäftigten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am 1. Juni war ohne Ergebnis geblieben. Am 4. Juli soll es die nächste Verhandlungsrunde geben.