Bad Berka - Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Weiler soll die neu gegründete Thüringer Werteunion im September in den Landtag in Erfurt bringen. Der 58-Jährige, der von 2013 bis 2021 für die CDU im Bundestag saß und seit diesem Jahr der Werteunion angehört, wurde am Sonntag in Bad Berka zum Spitzenkandidaten der Partei gewählt. Er erhielt 33 von 34 abgegebenen Stimmen bei einer Enthaltung. Die Werteunion ist nach dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) die zweite Neugründung in diesem Jahr in Thüringen.

Ziel sei trotz derzeit noch schwacher Umfragewerte ein zweistelliges Ergebnis bei der Landtagswahl am 1. September, sagte Weiler. Im März lag sie bei einer Insa-Umfrage nur bei einem Prozent. Die Werteunion, die bisher in Thüringen etwa 50 Mitglieder hat, will sich rechts von der CDU positionieren.

Der Spitzenkandidat bekräftigte, die Werteunion sei für Gespräche mit allen Parteien offen, auch mit der AfD. Es gebe keine Brandmauer und auch keine Blockaden, „wenn Vorschläge gut sind“.

Weiler, der auch zum Thüringer Parteichef gewählt wurde, will nach eigenen Angaben in Bad Berka Ex-Verfassungschef Hans-Georg Maaßen als Thüringer Ministerpräsidentenkandidaten vorschlagen. Maaßen hat bereits erklärt, dass er dafür zur Verfügung stehe.

In Thüringen regiert eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). In Umfragen liegt die AfD deutlich vor der CDU und der Linken auf dem ersten Platz. Es wird mit einer schwierigen Regierungsbildung gerechnet.