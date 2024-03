Ehemaliges Jagdgut steht in Flammen: Hoher Schaden

Prezelle (dpa/lni) – - In einem Waldgebiet bei Prezelle (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat in den frühen Morgenstunden des Dienstags ein ehemaliges Jagdgut in Flammen gestanden. Der gesamte Dachstuhl des Mehrparteienhauses brannte, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die beiden Bewohner des Hauses haben sich demnach vor dem Feuer ins Freie retten können und sind unverletzt geblieben.

Die Feuerwehr war laut Sprecher am frühen Morgen noch weiter damit beschäftigt, den Brand zu löschen und befindet sich mit über 120 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden an dem etwa 50 Meter langen Fachwerkhaus wird auf über eine Million Euro geschätzt.