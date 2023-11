Ehepaar tot in Wohnung in Niederschönhausen gefunden

Pankow - Am Donnerstagmittag ist in einer Wohnung in Niederschönhausen ein totes Ehepaar gefunden worden. Ein Bekannter des Paares hatte die Einsatzkräfte zu der Wohnung gerufen, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge wird davon ausgegangen, dass die 61 Jahre alte Frau zuerst ihren 66 Jahre alten Gatten und dann sich selbst getötet habe. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.