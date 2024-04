Das Zinzendorfhaus in Neudietendorf. Dort vergibt die Evangelische Kirche Mitteldeutschland am Samstag Preise zum Erhalt und Belebung von Kirchengebäuden an Ehrenamtliche.

Neudietendorf - Für ihr Engagement für ihre Dorfkirche ist die Interessengemeinschaft „Rottdorfer Kirchenmäuse“ mit einer Auszeichnung bedacht worden. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) wählte die Gruppe für den mit 4500 Euro dotierten Ehrenamtspreis „Goldener Kirchturm“ aus. Die Gemeinschaft aus dem Weimarer Land unterstütze seit 2005 die Renovierung und Sanierung der Kirche und habe damit der Dorfgemeinschaft einen Festsaal gegeben, so die EKM in einer Mitteilung zur Preisverleihung am Samstag in Neudietendorf (Landkreis Gotha). Die „Kirchenmäuse“ sammeln Spenden bei Aufrufen, Aktionen und verschiedenen Veranstaltungen. Als Nächstes soll der Dachturm der Kirche saniert werden und es liefen Gespräche darüber, in der Kirche Übernachtungsgelegenheiten etwa für Pilger zu schaffen, hieß es.

Neben den „Kirchenmäusen“ wurden die Kirchengemeinde Haussömmern (Unstrut-Hainich-Kreis) und der Verein zur Erhaltung und Renovierung der Wahlhäuser Kirche (Landkreis Eichsfeld) für den jeweils mit 1500 Euro dotierten Anerkennungspreis ausgewählt.

Mit rund 130 Friedhofskapellen und etwa auch 3900 Gotteshäusern stehen rund 20 Prozent aller Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auf EKM-Gebiet, das vor allem in Sachsen-Anhalt und Thüringen liegt. Ehrenamtliche Kirchenbauvereine engagieren sich, um die oft kleinen Dorfkirchen zu erhalten.