Bischofswerda - Für ihr entschlossenes Handeln während einer Amoktat an einer Schule im ostsächsischen Bischofswerda sind ein Lehrer und ein Hausmeister ausgezeichnet worden. Beide Männer erhielten am Dienstag das Lebensrettungsehrenzeichen, wie die Stadt Bischofswerda am Mittwoch mitteilte. Sie hätten im vorigen August unter Einsatz ihres eigenen Lebens Schlimmeres verhindert. Ein mit einem Messer bewaffneter 16 Jahre alter Jugendlicher hatte damals in einem Schulkomplex einen acht Jahre alten Schüler schwer verletzt und sich selbst angezündet.

Der damalige Sportlehrer der Grundschule habe Schreie aus einer Toilette gehört und nachgeschaut. Er habe dem Angreifer gegenübergestanden, ihm das Messer aus der Hand geschlagen und die Tür geschlossen. Während der Lehrer die Information über die Attacke weitergegeben habe, habe der Hausmeister den Angreifer überwältigt. Der 16-Jährige habe dabei schon in Flammen gestanden. Der Lehrer und der Hausmeister hätten die Flammen gelöscht und den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Jugendliche wurde festgenommen.