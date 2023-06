Cottbus - Sie war die letzte Überlebende der Widerstandsgruppe Weiße Rose und ist im März mit 103 Jahren gestorben: Nun kehren zwei Auszeichnungen der Widerstandskämpferin Traute Lafrenz an den ehemaligen Ort ihrer Haft in Cottbus zurück. Am Mittwoch wurden das Bundesverdienstkreuz und die Herbert-Weichmann-Medaille der Jüdischen Gemeinde Hamburg im Beisein von Brandenburgs Wissenschafts- und Kulturministerin Manja Schüle im Menschenrechtszentrum präsentiert. Auf Wunsch der Familie von Traute Lafrenz sind sie dort als Dauerleihgabe zu sehen.

Auf dem Gelände befand sich im Nationalsozialismus das Frauenzuchthaus, in dem Lafrenz von November 1944 bis April 1945 inhaftiert war. Zum Menschenrechtszentrum hatte sie viele Jahre eine enge Verbindung. Ihre Familie plant einen Besuch in Cottbus.

Traute Lafrenz kam 1919 in Hamburg auf die Welt und wechselte 1941 als Medizinstudentin von der Hansestadt an die Münchner Universität. Dort freundete sie sich mit Hans Scholl an und brachte später unter anderem Flugblätter der Weißen Rose nach Hamburg. Die Weiße Rose organisierte während der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland studentischen Widerstand in München.

Im März 1943 wurde Lafrenz festgenommen, im April angeklagt und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Nach ihrer Entlassung wurde sie erneut verhaftet und im April 1945 von US-Truppen befreit. Später emigrierte sie in die USA, wo sie im März dieses Jahres starb. „In den langen Monaten meiner Haft musste ich immer wieder nachsinnen, wieso ich übrig geblieben war“, schrieb sie einmal.

„Als Heldin begriff sich Traute Lafrenz nie - doch ihr Handeln war heldenhaft“, sagte Ministerin Schüle in Cottbus. Sie sei ihrem Gewissen und ihren Werten gefolgt. Ihr Vermächtnis könnte gewesen sein: „Wir brauchen kein Heldentum, sondern wir brauchen Haltung“, so Schüle. Die Frage stelle sich, ob die Gesellschaft inzwischen mutiger geworden sei. Die Ministerin erwähnte in diesem Zusammenhang auch die Lehrkräfte in Burg im Spreewald. Sie hatten in einem anonymen Brief auf rechtsextremistische Vorfälle an ihrer Schule aufmerksam gemacht.

„Gerade in Zeiten, wo in Deutschland rechte Umtriebe - sei es an Schulen oder in der Politik - wieder Auftrieb erhalten, ist es umso wichtiger, die jüngere deutsche Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen“, erklärte Dieter Dombrowski, Vorsitzender vom Verein Menschenrechtszentrum Cottbus e. V.

Der mit der Stadt angedachte Demokratie-Campus soll den Angaben nach den Namen von Traute Lafrenz erhalten. In der vergangenen Woche hatte der Cottbuser Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) laut Schüle bekräftigt, dass die Stadt eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung des Campus in Auftrag gegeben habe.