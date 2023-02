Leipzig - Mehrere Menschen sind in Leipzig dabei erwischt worden, wie sie im Wald eimerweise Bärlauch ausgegraben haben. In einem Fall hätten die Täter fünf Zehn-Liter-Eimer mit Jungpflanzen gefüllt, in dem anderen Fall zwei Eimer. Die Bärlauchdiebe seien vom Stadtordnungsdienst am Sonntag und Montag ertappt worden, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Bärlauch darf nur als sogenannter Handstrauß aus dem Wald mitgenommen werden. Wer mehr pflücken will, braucht eine Erlaubnis des Waldbesitzers und der Naturschutzbehörde. Verstöße gegen diese Regeln gelten als Ordnungswidrigkeiten und können mit einer Geldbuße bis zu 2500 Euro und im schweren Fall sogar bis 10.000 Euro geahndet werden.