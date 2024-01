Erfurt - In Thüringen sind in der aktuellen Grippesaison 834 bestätigte Fälle der Virusgrippe (Influenza) gemeldet worden. Bislang habe es einen grippebedingten Todesfall im Freistaat gegeben, wie das Thüringer Gesundheitsministerium am Freitag unter Berufung auf Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) mitteilte. Der Betroffene habe zur Altersgruppe der über 60-Jährigen gehört. 159 Kranke mussten seit Anfang Oktober mit oder wegen Grippe in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die offiziell gemeldeten Zahlen sind aber nur bedingt aussagekräftig, weil viele Ärzte wegen der meist eindeutigen klinischen Symptome auf eine Labordiagnostik verzichten. Häufiger als Influenza (213 Fälle) sind in Thüringen in der ersten Januarwoche - wie bereits seit Wochen - Corona-Infektionen registriert worden. In der ersten Woche des Jahres 2024 waren das 405 laborbestätigte Fälle.

Auch hier ist allerdings von einer gewissen Dunkelziffer auszugehen, da oft nicht mehr getestet wird. Zudem dürften laut Ministerium auch die Weihnachtsferien, in denen auch viele Arztpraxen geschlossen waren, das Bild verzerren. Seit Anfang Oktober sind in Thüringen 152 Infizierte zwischen 33 und 102 Jahren an oder mit Corona gestorben.