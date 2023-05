Magdeburg - Trocken, sonnig und angenehm warm: Das bevorstehende Wochenende vermittelt in Sachsen-Anhalt einen ersten Eindruck von Sommer. Die sonnige und trockene Witterung werde sich auch bis in die neue Woche ziehen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Leipzig mit. Bis zum Sonntag und darüber hinaus seien durchaus Höchsttemperaturen von 27 Grad Celsius drin, hieß es.

Dabei trübten einzelne durchziehende Wolkenfelder die gute Laune kaum, denn es bleibe trocken. Verantwortlich für das „perfekte Wander- und Ausflugswetter“ ist laut DWD Hoch „Ulla“. Die sommerliche Wärme und der Wechsel von Sonne und Wolken bleibe erst einmal bis mindestens Mitte der kommenden Woche erhalten, so die Meteorologen.