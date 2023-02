Dresden - Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die Stadt Dresden ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesetzt. „Unser persönliches Mitgefühl und unsere aktive Solidarität gehören den Menschen in und aus der Ukraine“, sagte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Freitag bei einer Kundgebung auf dem Dresdner Neumarkt. Dabei bedankte sich Hilbert bei all denjenigen, die sich den Ukrainerinnen und Ukrainern gegenüber solidarisch gezeigt und Hilfe geleistet haben.

Hunderte Menschen sind am Freitagnachmittag auf dem Dresdner Neumarkt zusammengekommen, um den Kriegsopfern in der Ukraine zu gedenken. Inzwischen würden rund 9000 Ukrainer in Dresden leben. „Sie leiden unter Ungewissheit, erhoffen sich Frieden, der wer weiß wann kommt“, so Hilbert. Dresdnerinnen und Dresdner würden jedoch eine sehr gute Integrationsarbeit leisten. Die Stadt habe sich auch vor Ort in der Ukraine engagiert, indem Busse nach Butscha und technisches Gerät nach Lwiw geschickt wurden. Zudem strebe Dresden zusammen mit Stuttgart und Straßburg eine Solidaritätspartnerschaft mit der west-ukrainischen Stadt Chmelnyzkyj an.

„Es steht nicht in unserer Macht, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Aber nichts wünschen wir uns sehnlicher, als dass der Wahnsinn endet“, betonte der FDP-Politiker. Aus seinen Kontakten mit vielen Bürgerinnen und Bürgern nehme er war, dass die Bevölkerung weiter zur Unterstützung angesichts von Flucht, Vertreibung, Leid und Zerstörung bereit sei. „Wir stehen ganz fest an der Seite der Ukraine.“