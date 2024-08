Bei einem Unfall in Groß Börnecke im Salzlandkreis ist auch ein fünf Jahre altes Kind schwer verletzt worden. (Symboldbild)

Hecklingen - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Salzlandkreis sind vier Menschen schwer verletzt worden, darunter ein fünf Jahre altes Kind. Ein 30 Jahre alter Mann habe am Freitagabend im Ortsteil Groß Börnecke mit seinem Auto links abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei übersah er den Wagen einer 20 Jahre alten Frau, die mit dem fünf Jahre alten Kind unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten frontal.

Die 20-Jährige und das Kind seien so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden mussten, hieß es. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin seien ebenfalls zur Behandlung in ein Klinikum gebracht worden.