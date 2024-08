Feuer an einem historischen Gebäude nahe des Doms in Verden: Die Löscharbeiten zogen sich bis in die späte Nacht. Betreten kann man das Haus vorerst nicht mehr.

Ein Schwerverletzter nach Brand an historischem Haus am Dom

Verden - Die Feuerwehr hat die Löscharbeiten an dem historischen Wohnhaus nahe des Verdener Doms beendet. Bei dem Brand sei am Vortag ein 65-jähriger Mann schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Zwei weitere Menschen gelten als leicht verletzt.

Das Feuer war am Mittwochmittag in dem Fachwerkhaus, das laut Inschrift 1670 erbaut wurde, ausgebrochen. Als die Flammen sich ausbreiteten, fiel der Dachstuhl ein. Auch das Dach des Nachbarhauses fing Feuer. Am Nachmittag hatte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot den Brand weitgehend unter Kontrolle gebracht. Wegen der Glutnester waren die Einsatzkräfte aber noch bis kurz vor 3.00 Uhr in der Nacht zum Donnerstag beschäftigt.

Laut Polizei konnten die Sperrungen in der Innenstadt am frühen Morgen wieder aufgehoben werden. Das betroffene Gebäude sei infolge des Brandes weder bewohnbar noch betretbar. Das Gleiche gilt den Angaben nach für das Nachbarhaus, das mindestens durch Rauch und Ruß zu Schaden kam. Genau beziffern konnte die Polizei den Sachschaden bislang nicht. Sobald der Brandort betreten werden kann, wolle man mit den Ermittlungen beginnen.