2. Bundesliga Ein Spiel Sperre für Braunschweig-Coach Daniel Scherning

Beim 1:1 in Darmstadt sieht der Eintracht-Coach die Rote Karte. Nun fehlt Daniel Scherning am Samstag beim Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth. Ein Assistent rück in die Verantwortung.