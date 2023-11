Frankfurt/Main - Union Berlins Trainer Urs Fischer ist wegen seiner Roten Karte im Anschluss an das DFB-Pokal-Aus beim VfB Stuttgart für ein Pokalspiel gesperrt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) habe Fischer und auch Unions Torwarttrainer Michael Gspurning wegen unsportlichen Verhaltens jeweils mit einem Innenraumverbot für das nächste DFB-Pokalspiel ihres Vereins belegt, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. Die Trainer haben den Urteilen demnach zugestimmt, sie sind somit rechtskräftig.

Fischer hatte Schiedsrichter Sascha Stegemann aus Ärger über eine Entscheidung nach der Partie konfrontiert, nach eigener Aussage aber nicht beleidigt. Auch Gspurning sah die Rote Karte. Er sei bei Stegemann in der Kabine gewesen und habe sich entschuldigt, berichtete Fischer im Anschluss. „Seine Aussage war, dass ich zu aggressiv und forsch war.“ Auch Stegemann bestätigte diesen Ablauf und nahm die Entschuldigung an. Auf das wichtige Bundesligaspiel der kriselnden Berliner am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) hat die Sperre keine Auswirkungen.