Eine Frau fährt mit ihrem Auto auf der A4 über die Mittelleitplanke und gerät in den Gegenverkehr. Ein 62-Jähriger stirbt, die Fahrerin wird schwer verletzt.

Meerane - Ein 62-Jähriger ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A4 bei Meerane (Landkreis Zwickau) ums Leben gekommen. Eine 47-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam die Frau am Morgen in einem Baustellenbereich erst nach rechts von der Spur ab. Sie versuchte gegenzulenken und fuhr mit dem Auto auf die Mittelleitplanke auf. Daraufhin landete ihr Wagen auf einem Auto im Gegenverkehr. Der 67 Jahre alte Fahrer erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Weitere Menschen seien nicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich zwischen Meerane und Schmölln (Altenburger Land) nahe der Landesgrenze zu Thüringen. Die Autobahn wurde nach dem Unfall voll gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, war zunächst unklar. Warum die Frau von der Spur abkam, war vorerst ebenfalls nicht bekannt.