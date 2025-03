Templin - Ein Mieter ist beim Brand einer Dachgeschosswohnung in einem Haus in Templin in der Uckermark ums Leben gekommen. Der 59-jährige Mann habe heute am frühen Morgen starken Rauch festgestellt und die Einsatzkräfte alarmiert, teilte die Polizei mit. Als Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort gewesen seien, habe eine Wohnung des Mehrfamilienhauses gebrannt. Der Mieter der Wohnung sei leblos gefunden worden.

17 weitere Bewohner wurden laut Polizei in Sicherheit gebracht. Weil andere Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen wurden, stellte die Stadt demnach Ersatzunterkünfte bereit. Die Brandursache stand zunächst nicht fest. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war nach Angaben der Polizei mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort.