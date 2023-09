Bad Salzdetfurth - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße im Landkreis Hildesheim ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 57-Jährige wollte am Donnerstag beim Bad Salzdetfurther Ortsteil Östrum auf die L490 auffahren und übersah dabei das Auto eines 30 Jahre alten Fahrers, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der 57-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Landstraße blieb etwa sechs Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.