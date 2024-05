Berlin - Ein Mensch ist bei einem Autounfall in Berlin-Charlottenburg in seinem Wagen gestorben, drei weitere sind teils lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr auf X mitteilte, war das Auto auf der Tauentzienstraße in den frühen Mittwochmorgenstunden mit einer Betonmauer kollidiert und danach in Flammen aufgegangen. Ein Mensch starb in dem Wagen, ein Zweiter konnte sich schwer verletzt aus dem brennenden Auto retten. Zwei weitere Menschen waren im Unfallfahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide wurden lebensbedrohlich verletzt und in Spezialkliniken gebracht.

Auch fünf Ersthelfer wurden leicht verletzt und vor Ort versorgt. Nach Feuerwehrangaben waren 60 Kräfte im Einsatz. Weitere Angaben zu den Unfallopfern und zur Unfallursache konnte die Polizei am frühen Mittwochmorgen nicht machen - die Ermittlungen an der Unfallstelle liefen noch.