Columbiabad Ein- und Ausgänge werden per Videokamera überwacht

Das Columbiabad in Neukölln steht in diesem Jahr besonders im Fokus. Wiederholte Gewalt und eine Schließung wegen Krankheitsfällen haben bundesweit für Beachtung gesorgt. Nun gibt es dort die erste Videoüberwachung in einem Berliner Bad.