Erlau - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Erlau im Landkreis Mittelsachsen ist ein 57-Jähriger verletzt worden. Der Mann wurde mit Verbrennungen und einem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht zum Montag in dem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Beerwalde ausgebrochen. Die Bewohner verließen das Haus nach Angaben der Polizei selbstständig. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand am frühen Montagmorgen. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar, die Höhe des Sachschadens war zunächst noch unklar.