Berlin - Die Polizei hat in Berlin-Rudow einen Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Laut Polizeibericht beobachtete eine Zeugin am Freitagabend gegen 21.15 Uhr in der Kanalstraße, wie der Mann ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses aufhebelte, um in das Gebäude zu gelangen.

Alarmierte Einsatzkräfte umstellten zunächst das Haus und nahmen den 40-jährigen Tatverdächtigen dann im Gebäude fest. Er kam zunächst in Gewahrsam, wurde nach Beendigung polizeilicher Maßnahmen aber wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.