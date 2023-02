Berlin - Zwei unbekannte Männer haben eine Frau in ihrer Wohnung in Berlin-Gesundbrunnen bedroht und ausgeraubt. Am Montagnachmittag wurde die 29-Jährige von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht, während ein anderer ihre Wohnung durchsuchte, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Die 29-Jährige war den Angaben zufolge etwa eine Dreiviertelstunde nicht in ihrer Wohnung gewesen. Als sie zurückkam, entdeckte sie zwei unbekannte Männer hinter ihrer Schranktür. Die Männer flohen mit einer Geldbörse der Frau. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes.