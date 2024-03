Chemnitz - Einbrecher haben aus einem Supermarkt in Chemnitz mehrere Zehntausend Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Unbekannten in der Nacht zum Samstag über das Dach in den Markt ein. Anschließend brachen sie einen Tresor auf und stahlen „eine mittlere fünfstellige Summe“. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.