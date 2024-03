Zittau - Bei einem Einbruch in die Lagerhalle eines Transportunternehmens in Zittau (Landkreis Görlitz) haben Diebe Geräte und Werkzeuge im Wert von etwa 12.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, entwendeten die Diebe einen Kompressor, zwei Hochdruckreiniger, eine Pumpe sowie Werkzeuge und Ersatzteile. Der Diebstahl soll in der Nacht zum Freitag passiert sein.