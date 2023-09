Buxtehude - Der Inhaber einer Baufirma im Landkreis Stade hat in letzter Sekunde einen Diebstahl aus seiner Lagerhalle verhindern können. Unbekannte Täter seien zwischen Donnerstagabend und Mitternacht in die Halle in der Ortschaft Eilendorf in Buxtehude eingestiegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dann hätten sie mehrere Arbeitsmaschinen gesammelt und eine Bargeldkasse aufgebrochen. Dem Inhaber waren allerdings zufällig ungewöhnliche Lichter auf dem Gelände aufgefallen. Er alarmierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagen gelang den vier Tätern die Flucht - zu Fuß. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos.