Eine Frau wacht in der Nacht auf und bemerkt: In ihrer Wohnung stimmt etwas nicht. Sie flieht aus dem Haus und ruft ihren Enkel an. Doch dann kehrt sie zurück.

Berlin - Drei Einbrecher haben eine Seniorin in ihrer Wohnung in Berlin-Halensee überfallen und später ihren 23-jährigen Enkel mit einer Pistole bedroht. Die 80 Jahre alte Frau sei in der Nacht auf Sonntag in ihrer Wohnung aufgewacht und habe die Einbrecher bemerkt, wie die Polizei mitteilte.

Sie sei zunächst auf die Straße geflohen, um dort ihren Enkel anzurufen. Als sie erneut ihre Wohnung betrat, traf sie den Angaben nach auf einen der Täter. Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden. Ein Komplize bedrohte die Frau noch mit einem schlagstockähnlichen Gegenstand, dann floh das Trio.

Ihr Enkel folgte demnach den Tätern, die zu Fuß unterwegs waren, mit dem Auto. Doch plötzlich habe einer von ihnen den 23-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht, hieß es weiter. Der Enkel brach die Verfolgung ab und die Täter flüchteten. Die Polizei ermittelt.