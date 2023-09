Einbruch in Supermarkt in Roßla: Tausende Euro Schaden

Roßla - Unbekannte sind in einen Supermarkt in Roßla im Landkreis Mansfeld-Südharz eingebrochen und haben einen erheblichen Schaden angerichtet. Der Einbruchalarm wurde am Sonntag gegen 2.50 Uhr ausgelöst, wie die Polizei in Halle mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter Tabakwaren aus dem Kassenbereich. Sie zerstörten unter anderem Glasregale. Der Sachschaden des Diebesgutes wurde auf rund 8000 Euro geschätzt, der entstandene Sachschaden soll bei etwa 15.000 Euro liegen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren, die Ermittlungen laufen.