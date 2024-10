Mehrere Täter brechen in eine Tankstelle in Ronneburg ein und stehlen einen Tresor mit Bargeld. Mehrere Monate später werden vier Männer festgenommen.

Ronneburg - Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Ronneburg (Landkreis Greiz) sind vier Tatverdächtige festgenommen worden. Zwei Verdächtige kamen Ende September in Berlin vor einen Haftrichter, der Haftbefehle erließ, wie die Polizei Gera mitteilte. Die zwei weiteren Männer waren bereits im April nach einer ähnlichen Tat in Mainz festgenommen worden. Die Täter hatten Ende Januar einen Tresor mit Bargeld aus der Tankstelle gestohlen.

Die vier Männer aus Berlin sollen als Bande zwischen Herbst 2023 und Sommer 2024 mindestens 16 ähnliche Taten in ganz Deutschland verübt haben. Polizisten aus Berlin sicherten demnach Tatfahrzeuge und diverses Beweismaterial. Die Staatsanwaltschaft Berlin bereite nun die Anklage vor.

Beim Einbruch in Ronneburg hatten die Täter laut Polizei einen Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich verursacht. Sie flüchteten mit zwei Autos, an denen zwei gestohlene Kennzeichenpaare angebracht waren.