Einbrüche in Seniorenheim: 31-Jähriger festgenommen

Berlin - Nach einer Einbruchserie in einem Seniorenheim in Berlin-Pankow haben Polizisten den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 31-Jährige sei am Dienstag von Zivilkräften festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Ein Richter habe am selben Tag Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten wurden nach Behördenangaben unter anderem Schmuck, Uhren, Geld und ein Mobiltelefon gefunden, die sich den Einbrüchen zuordnen ließen. Nach den Ermittlungen soll der Mann am 21. Juni einen Generalschlüssel des Seniorenheims gestohlen und sich damit dann an verschiedenen Tagen Zugang zu insgesamt sechs Wohnungen verschafft haben.