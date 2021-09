Einbruchsserie mit 22 Taten: Polizei fasst Verdächtigen

Berlin - Eine Serie von mindestens 22 Einbrüchen in Wohnungen ist von der Berliner Polizei aufgeklärt worden. Nach einer Fahndung über mehrere Tage nahm die Polizei am Montagmittag in der Sredzkistraße in Prenzlauer Berg einen 40-jährigen Verdächtigen fest, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl wegen eines Einbruchs in Prenzlauer Berg Anfang September vor. In seiner Wohnung fand die Polizei Diebesgut und mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Nun werden die Spuren zu weiteren Taten mit identischer Vorgehensweise geprüft.