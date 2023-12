Eine Festnahme nach Überfall auf Supermarkt in Bremen

Bremen - Drei Unbekannte haben einen Supermarkt in Bremen überfallen. Nach dem Vorfall nahmen die Beamten am Freitagabend einen 16 Jahre alten Verdächtigen fest, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Täter hätten unter anderem Angestellte und Kunden mit Messern bedroht und Bargeld erbeutet.

Einer der Täter habe einen 30 Jahre alten Mitarbeiter bedroht und aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Ein anderer Täter habe dann das Geld eingesammelt. Der dritte Täter habe währenddessen einem 56 Jahre alten Kunden mit einem Schlagstock auf den Kopf gehauen und ihn leicht verletzt.

Als die drei Täter flohen, nahm der Mitarbeiter die Verfolgung auf und hielt zusammen mit zwei weiteren Zeugen den 16-Jährigen in der Nähe des Supermarktes fest. Er wurde dann von Polizisten vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern den Angaben nach an.