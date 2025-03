Nach seinem Muskelfaserriss arbeitet Manuel Neuer am Comeback. Der Kapitän des FC Bayern absolviert in München schon wieder Laufrunden. Trainer Vincent Kompany muss viele Ausfälle verdauen.

München - Manuel Neuer hat auf dem Weg zu seinem Comeback das Lauftraining wieder aufgenommen. Eine gute Woche vor dem Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern München in der Champions League gegen Inter Mailand absolvierte der 39 Jahre alte Torhüter eine Laufeinheit am Trainingsgelände.

Neuer fehlt seit Leverkusen-Spiel

Der Bayern-Kapitän hatte zuletzt eine erneute Trainingspause einlegen müssen, nachdem es laut Club-Angaben „zu einer Reaktion in der Muskulatur der Wade gekommen war“. Dort hatte sich Neuer sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer 04 Leverkusen (3:0) einen Muskelfaserriss zugezogen hatte.

Winter-Neuzugang Jonas Urbig hatte Neuer in den vergangenen Spielen vertreten. Der 21-Jährige war vom 1. FC Köln zu den Münchnern gewechselt, mit einem solchen Start hätte er sicher nicht gerechnet. Urbig blieb in der Champions League als Neuer-Ersatz ohne Gegentreffer. In der Bundesliga glückte ihm bei drei Partien noch kein Zu-Null-Spiel.

Viele Ausfälle vor entscheidenden Wochen

Eine baldige Rückkehr von Neuer wäre für die von zahlreichen Ausfällen belasteten Münchner eine gute Nachricht. Besonders wichtig für den FC Bayern sind im April die beiden Viertelfinal-Duelle in der Champions League mit Inter Mailand. Das Hinspiel findet am 8. April (21.00 Uhr) in München statt, im Rückspiel in Mailand am 16. April (21.00 Uhr) fällt die Entscheidung.